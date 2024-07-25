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ЦБ более чем на рубль понизил официальный курс доллара и евро на 26 июля
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Фото: © «Татар-информ»
Официальные курсы доллара и евро на пятницу, 26 июля, оказались более чем на рубль ниже, чем сегодня. Соответствующую информацию на своем сайте опубликовал Банк России.
Так, доллар будет стоит 85,41 рубля — минус 1,14 рубля в сравнении с 25 июля, а евро — 93,17 — минус 1,2 рубля.
Снижен и официальный курс юаня — минус 9 копееек, 11,74 рубля.
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