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Экономика 25 июля 2024 18:06

ЦБ более чем на рубль понизил официальный курс доллара и евро на 26 июля

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ЦБ более чем на рубль понизил официальный курс доллара и евро на 26 июля
Фото: © «Татар-информ»

Официальные курсы доллара и евро на пятницу, 26 июля, оказались более чем на рубль ниже, чем сегодня. Соответствующую информацию на своем сайте опубликовал Банк России.

Так, доллар будет стоит 85,41 рубля — минус 1,14 рубля в сравнении с 25 июля, а евро — 93,17 — минус 1,2 рубля.

Снижен и официальный курс юаня — минус 9 копееек, 11,74 рубля.

#курс доллара #курс евро #банк россии
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