ЦБ беспокоит ситуация с изъятием купленных на организованных торгах акций миноритариев

Центральный банк РФ обеспокоен прецедентами изъятия акций миноритариев, которые были куплены на организованных торгах. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Нас эта ситуация беспокоит, будем смотреть, что мы можем здесь делать, с точки зрения, прежде всего, законодательной», - цитирует спикера ТАСС.

Она подчеркнула, что данный фактор очень важен, поскольку он влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке.

Спикер также добавила, что, если Россия хочет привлечь ресурсы для развития, в том числе использовать возможности рынка капитала, то стране важно сохранить это доверие.

Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск региональной прокуратуры об изъятии в пользу государства 10,5% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». К делу привлечены порядка 2,3 тыс. физлиц, включая более 2 тыс. миноритарных акционеров.