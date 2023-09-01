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ЦБ анонсировал продление ограничений на операции с валютой в сентябре
Ограничения на поставку наличной валюты в российские банки и на операции с ней, действие которых истекает в сентябре, будут продлены. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
Необходимость такого шага в ходе конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» она объяснила тем, что Россия должна постоянно стремиться к росту экономики, поддерживать ее прочность и быть готовой к шокирующим вызовам.
«Поэтому, в том числе, мы планируем продлить те ограничения на операции с наличной валютой, которые были введены и заканчиваются 9 сентября», — приводит слова Набиуллиной телеканал RT.
Руководитель регулятора также напомнила о необходимости постоянно завоевывать и поддерживать доверие банковских клиентов, так как именно доверие к финансовому рынку лежит в основе устойчивой экономики.
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