ЦБ анонсировал продление ограничений на операции с валютой в сентябре

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Ограничения на поставку наличной валюты в российские банки и на операции с ней, действие которых истекает в сентябре, будут продлены. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Необходимость такого шага в ходе конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» она объяснила тем, что Россия должна постоянно стремиться к росту экономики, поддерживать ее прочность и быть готовой к шокирующим вызовам.

«Поэтому, в том числе, мы планируем продлить те ограничения на операции с наличной валютой, которые были введены и заканчиваются 9 сентября», — приводит слова Набиуллиной телеканал RT.

Руководитель регулятора также напомнила о необходимости постоянно завоевывать и поддерживать доверие банковских клиентов, так как именно доверие к финансовому рынку лежит в основе устойчивой экономики.