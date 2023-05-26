«Чаян» расскажет о строительстве ЖК рядом с кладбищем и обветшавших коммуникациях

Вышел очередной, июньский номер сатирического журнала «Чаян», в котором читатели смогут найти множество фельетонов, карикатур, юморесок, пародий и анекдотов.

В частности, в качестве тем для рубрики «Полный абзац» авторы журнала выбрали строительство в Набережных Челнах ЖК «Лазурный» в двух шагах от кладбища и обветшавшие коммунальные сети «Водоканала».

Фельетон «Работа с кайфом» поведает о непрекращающейся борьбе с распространителями наркотиков, а агентство «Тут-Там информ» познакомит с новостями дня — «шутливыми по форме, но серьезными по содержанию».

Рубрика «Авто! Стоп!» посвящена двум традиционным бедам: дорогам и не слишком умным людям на дорогах, а «Чаяновская почта» содержит письма читателей на волнующие общество темы.

Кроме того, номер включает «Ретро от мэтров» — проверенный временем и не потерявший актуальности юмор и, разумеется, традиционный «Чаянворд».

Найти свежий номер журнала и оформить подписку на издание, в начале этого года отметившее столетний юбилей, можно на сайте.