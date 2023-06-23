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«Чаян» расскажет о курьезах на дорогах Татарстана и причинах нехватки чистого воздуха
Вышел новый, июльский номер журнала «Чаян». В нем читатели познакомятся с новостями «Тут-Там информа» и узнают о дорожных курьезах в рубрике «Авто! Стоп!». Фельетон «Атмосфера с душком» раскроет, почему татарстанцы вздыхают по чистому воздуху, а «Чаяновская почта» расскажет о проблемах татарстанцев.
Антигероями рубрики «Полный абзац!» в новом номере журнала стали кандидат сельхознаук из Казани, челнинский опер, главврач казанской клиники и чиновник из Нижнекамска.
Также в рубрике «Здравпункт Чаяна» читатели узнают, как сохранить здоровье, и увидят работы рано ушедшего талантливого карикатуриста Вячеслава Бибишева, которому могло бы исполниться 60 лет.
В рубрике «Ретро от мэтров» как всегда читателям представят проверенный временем и всегда актуальный «чаяновский» юмор.
Найти свежий номер журнала и оформить подписку можно на сайте издания.
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