«Чаян» расскажет о дураках, дорогах, лже-мамашах и кубанской бабушке тяжелого поведения

Выходит новый, августовский номер журнала «Чаян». В нем читатели узнают новости агентства «Тут-Там информ», в рубрике «Авто! Стоп!» почитают об извечных бедах – дураках и дорогах.

Фельетон «Во саду ли в огороде» расскажет о нешуточных страстях, разгорающихся в садовых обществах.

Августовскими антигероями рубрики «Полный абзац!» стали забывчивые нижнекамские депутаты, две казанские лже-мамаши и кубанская бабушка тяжелого поведения.

Рубрика «Здравпункт Чаяна» расскажет, как сохранить здоровье прежде, чем его начнут лечить.

Современная поэзия будет представлена в пародиях Сергея Салдаева. В рубрике «Ретро от мэтров» как всегда читателям представят проверенный временем и всегда актуальный «чаяновский» юмор.

«Наш вернисаж» представляет работы классика чаяновской карикатуры Юрия Денисова, которому исполнилось бы 80 лет.

Читателей также ждут чаянворд, игротека и загадочный уголок.

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