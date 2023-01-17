«Чаян» раскрыл секреты юмористического долголетия в номере к своему 100-му дню рождения

В свет вышел январский номер «Чаяна», который посвящен 100-летию журнала. В нем редакция напомнит читателям юморески, карикатуры, стихотворения и другие материалы разных лет, поделится историей юмористического долголетия от Шумбая-ага и интересными заметками.

Так, к примеру, на страницах журнала представлены веселые по форме, но не шуточные по содержанию новости представит ИА «Тут-там информ», а рубрика «Авто!Стоп!» в очередной раз раскроет две самые большие беды нашей страны — дороги и дураки на дорогах.

«Чаяновская почта» поделится письмами читателей на волнующие их темы. Кроме того, в журнальное меню вошли чаянворд, игротека и загадочный уголок.