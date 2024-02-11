ЦАХАЛ: Военные нашли туннель ХАМАС под главным штабом БАПОР в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила тоннель радикального палестинского движения ХАМАС под штаб-квартирой Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа (БАПОР). Генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини заявил, что в международной организации ничего не знали о тоннеле под своим офисом.

В заявлении, размещенном в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ, сказано, что изначально военные нашли участок тоннеля, проходящего возле школы БАПОР. Утверждается, что сооружение использовалось военной разведкой ХАМАС и проходило под штаб-квартирой агентства ООН.

Длина пролегавшего на глубине 18 метров тоннеля составляла 700 метров, он был оборудован взрывозащитными дверями. Внутренние электрические сети сооружения были соединены с офисом БАПОР. По мнению израильской стороны, это свидетельствует, что международная организация снабжала тоннель электроэнергией. В самой штаб-квартире военные обнаружили большое количество оружия, в том числе винтовки, боеприпасы, гранаты и взрывчатку.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини сообщил в социальной сети X (прежде Twitter), что не может ни подтвердить, ни опровергнуть утверждения ЦАХАЛ, потому что у организации нет доступа к штаб-квартире с 12 октября, когда израильские военные потребовали от гражданских лиц эвакуироваться из опасной зоны.

«После этого мы не знали, что там происходит, и не можем за это отвечать», — заявил международный чиновник, уточнив, что обычно агентство «проверяет свои помещения раз в квартал».

В ответ министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в той же соцсети X потребовал скорейшей отставки Лаззарини. По его мнению, заявление генерального комиссара «не просто абсурдно, оно является оскорблением здравого смысла». Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан поддержал призыв своего шефа. «Дело не в том, что вы не знали, вы не хотели знать», — написал он.

Ранее Израиль обвинил нескольких сотрудников БАПОР в причастности к нападению радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года, после которого и началась нынешняя война в секторе Газа. В связи с этим Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Швеция, Япония и ряд других доноров приостановили финансирование организации.