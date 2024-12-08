ЦАХАЛ развернул свои силы в буферной зоне Сирии

Израильские армейские подразделения в свете событий в Сирии введены в буферную зону на Голанских высотах, отделяющих контролируемые Израилем территории от арабской республики. В Армии обороны Израиля подчеркнули, что эта мера необходима для укрепления безопасности государства.

Военные заявили, что Израиль не собирается вмешиваться в сирийские дела. «Армия обороны Израиля не участвует во внутренних конфликтах Сирии. Она продолжит действовать по мере необходимости для поддержания буферной зоны и защиты Израиля, а также его граждан», – цитирует ТАСС.

27 ноября боевики экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и их союзники начали масштабное наступление на позиции правительственных войск. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов: Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром сирийские боевики вошли в Дамаск, после чего сирийская армия покинула город. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джалали выразил намерение передать власть в республике мирным путем.