ЦАХАЛ опубликовал видео операции по освобождению россиянина, захваченного ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры операции по освобождению четырех заложников, в том числе 27-летнего россиянина Андрея Козлова, удерживаемых сторонниками ХАМАС в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа.

О проведении операции израильского спецназа стало известно 8 июня. Ее целью было освобождение гражданских, захваченных ХАМАС во время атаки 7 октября 2023 года на фестиваль электронной музыки «Нова» у границы с сектором Газа.

Всех освобожденных заложников доставили на реабилитацию в больницу «Шиба» в пригороде Тель-Авива. Видео из данного медучреждения с россиянином было опубликовано израильскими СМИ.

Согласно последним данным, помимо освобожденного Андрея Козлова, в плену ХАМАС находятся еще двое граждан России: Александр Труфанов и Александр Лобанов.

Ранее в управлении по работе со СМИ в Газе заявило, что во время операции в лагере беженцев Нусейрат погибли 210 палестинцев, более 400 пострадали.