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Политика 5 июля 2025 14:38

ЦАХАЛ определил три сценария будущего Газы после завершения конфликта

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Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир представил три возможных сценария развития ситуации в секторе Газа после завершения израильской военной операции. Его слова приводят «Известия».

Первый вариант предполагает полный захват территории анклава и установление там военной администрации. Однако в израильском военном руководстве этот путь считается наименее предпочтительным. Как отметил Замир, подобное решение может привести к гибели оставшихся в живых израильских заложников и существенно истощить ресурсы сухопутных войск.

Второй сценарий предусматривает блокаду сектора с продолжением точечных операций против оставшихся боевиков радикального движения ХАМАС. Такая тактика, по замыслу ЦАХАЛ, должна истощить силы противника без необходимости постоянного присутствия армии в Газе.

Третий путь связан с достижением соглашения о полном прекращении огня и выводе израильских войск с территории анклава. Этот сценарий, как подчеркнул Замир, направлен на предоставление армии временной передышки и связан с этапным возвращением пленных и тел погибших израильтян.

#ЦАХАЛ #сектор газа
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