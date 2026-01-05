ЦАХАЛ готовит удары по ХАМАС в Ливане после серии атак на объекты «Хезболлах»

Армия обороны Израиля предупредила жителей населенных пунктов Анан и Эль-Манара на юге Ливана о готовящихся атаках на объекты палестинского движения ХАМАС. Военный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри опубликовал видеообращение на арабском языке с требованием к гражданскому населению покинуть опасную зону, сообщает «ТАСС».

Он заявил, что в ближайшее время начнется операция против военной инфраструктуры группировки в указанных районах. Представитель армии настоятельно рекомендовал жителям домов, отмеченных красным цветом на опубликованных картах, а также людям из соседних зданий немедленно эвакуироваться и отойти от целей на безопасное расстояние.

Новое обострение происходит на фоне недавних действий израильской авиации. 2 января истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам организации «Хезболлах» на юге Ливана и в западной части долины Бекаа.

Интенсивному обстрелу подверглись горные районы Джермук, Рейхан и Эль-Луэйза, а также ущелье Вади-Зифта, где базируются военно-тренировочные лагеря шиитских бойцов. Всего было зафиксировано не менее десяти авианалетов, информации о пострадавших не поступало.

ХАМАС выступает союзником сил сопротивления в регионе и в 2023-2024 годах участвовал в боевых действиях против Израиля на стороне «Хезболлах».