Чавушоглу: Турция выступает против вхождения новых военных судов в Черное море

Турция неукоснительно выполняет требования Конвенции Монтрё, выступает против разрастания войн в регионе и вхождения новых военных судов в Черное море. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, выступая на обсуждениях в Будапеште, сообщает агентство «Анадолу».

«Мы призывали и призываем стороны к налаживанию контактов. У Анкары прекрасные отношения с обеими государствами. Именно поэтому, мы не поддержали санкции. Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтрё. И даже пошли еще дальше, призвав в качестве члена НАТО к диалогу с Москвой», — подчеркнул Чавушоглу.

Глава турецкого МИДа особо обратил внимание на то, что его страна выступает против разрастания войн в регионе и против вхождения новых военных судов в Черное море.

Кроме того, Чавушоглу заметил, что «диктуемый мир не найдет признания: ни Украина, ни Россия на это не пойдут». При этом он напомнил, что с самого начала кризиса вокруг Украины Турция открыто выступила в поддержку территориальной целостности этой страны.

Принятая в 1936 году Конвенция Монтрё ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция вправе запретить или ограничить проход военных судов через Босфор и Дарданеллы.