Causeur: Европа может предложить России страховку в обмен на дешевую нефть

Россия не откажется от экспорта нефти, несмотря на введение «потолка цен» на нее. В такой ситуации Европа могла бы дать Москве дополнительный стимул для продажи «черного золота» ниже рыночной стоимости — страховку и льготы. С такой идеей выступает французское издание Causeur.

Как полагает автор статьи, Россия продолжит экспорт, так как в противном случае ей негде будет хранить добываемую нефть. Однако США и Европа могут не только воспользоваться этим, но и пойти дальше, предложив РФ запрещенные ранее страховку и финансирование транспортировок.

Журналист напоминает, что около 90% страховой и финансовой деятельности в части транспортировки российской нефти морем лежали на европейских и британских компаниях. Если она не возобновится, то владельцы танкеров, вне зависимости от страны, начнут отказываться от перевозок.

Предложение же льготного режима и освобождение от запрета на финансирование и страхование помогли бы поддержать «потолок цен» без ущерба для европейских экономик.

Тем не менее, добавил автор статьи, он не ручается за то, что такой план можно воплотить в жизнь.