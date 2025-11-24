news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 ноября 2025 10:55

Чат-бот «Ёлка желаний» в МАХ помогает исполнять детские мечты

Читайте нас в
Телеграм

В декабре пользователи МАХ получат возможность участвовать во Всероссийской акции «Ёлка желаний», технологическим партнером выступает национальный мессенджер. Проект помогает исполнять мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В МАХ запустят мини-приложение и чат-бот для удобной и безопасной коммуникации между мечтателями и исполнителями. С их помощью можно будет отправлять сообщения и отслеживать, на какой стадии исполнения находится желание. Кроме того, специальное мини-приложение предоставит пользователям возможность знакомиться с историями и новогодними желаниями ребят, а затем всего одним нажатием стать их исполнителями.

Всероссийскую акцию «Ёлка желаний» проводит Движение Первых при поддержке Росмолодёжи с 2018 года. Благодаря поддержке более 120 тысяч участников и 1,5 тысячи партнерских организаций за все время было исполнено свыше 320 тысяч детских желаний.

Следить за актуальными событиями и новостями акции можно в канале «Ёлки желаний» в МАХ.

#Новый год #Елка #елка желаний
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

23 ноября 2025
Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

23 ноября 2025