Чат-бот «Ёлка желаний» в МАХ помогает исполнять детские мечты

В декабре пользователи МАХ получат возможность участвовать во Всероссийской акции «Ёлка желаний», технологическим партнером выступает национальный мессенджер. Проект помогает исполнять мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В МАХ запустят мини-приложение и чат-бот для удобной и безопасной коммуникации между мечтателями и исполнителями. С их помощью можно будет отправлять сообщения и отслеживать, на какой стадии исполнения находится желание. Кроме того, специальное мини-приложение предоставит пользователям возможность знакомиться с историями и новогодними желаниями ребят, а затем всего одним нажатием стать их исполнителями.

Всероссийскую акцию «Ёлка желаний» проводит Движение Первых при поддержке Росмолодёжи с 2018 года. Благодаря поддержке более 120 тысяч участников и 1,5 тысячи партнерских организаций за все время было исполнено свыше 320 тысяч детских желаний.

Следить за актуальными событиями и новостями акции можно в канале «Ёлки желаний» в МАХ.