Чат-бот вместо дневника давления: Атнинская ЦРБ внедрила в работу новую технологию

Жителям Атнинского района, испытывающим проблемы с давлением, больше не придется вести дневник, записывая показатели с тонометра. В местной ЦРБ разработали чат-бот в Telegram, куда можно будет записывать свои цифры и находиться на контроле у врача. Об этом «Татар-информу» рассказал главный врач Атнинской ЦРБ Эльдар Яруллин.

Именно у него родилась идея создать чат-бот для самостоятельного контроля артериального давления, район уже два года участвует в программе «Здоровое сердце». Причем на разработку бота не потратили ни копейки.

«Чат-бот разработан и придуман для того, чтобы снизить смертность от болезней системы кровообращения, минимизировать риски инфаркта и инсульта и выявлять пациентов с латентным течением заболевания – тех, кто пока не чувствует изменений в организме, но уже имеют факторы риска», – рассказал Эльдар Яруллин.

Вместо кучи линованных тетрадей теперь достаточно одного смартфона. Путаться в бумажках или забывать их принести на прием к врачу больше не придется. Бот будет напоминать о необходимости измерить давление, а после цифры с тонометра надо будет прислать в чат. Бот к тому же напомнит, что пора принять лекарство.

При регистрации программа выдаст идентификационный номер дневника, никаких личных данных при этом оставлять не нужно.

«Изюминка этой программы в том, что доктор имеет возможность не только посмотреть этот дневник давления, когда пациент пришел на прием, но и может спокойно зайти в систему, зная номер дневника, посмотреть использует ли пациент бот, не забыл ли провести измерения, есть ли у него повышение давления. Личных данных нигде нет, даже если кто-то что-то взломает – он никогда не узнает, чей это дневник давления. Там безликий номер, который знает пациент и врач», – рассказал агентству главврач.

Пока чат-бот работает для жителей трех сельских поселений района, в программе порядка 20 человек разных возрастов, для них провели анкетирование, чтобы выявить факторы риска. А первыми чат-бот испытали родители главного врача больницы: его мама, несмотря на 65-летний возраст, освоила бот и без труда отправляет данные, хотя со смартфоном не сильно «дружит».

С ноября Эльдар Яруллин планирует начать тестировать чат-бот на большем количестве пациентов с гипертонией, таких будет около 200. В больнице будут собирать обратную связь от пациентов и врачей. Есть идея настроить оповещения для терапевтов, если кто-то из больных вдруг записал слишком большой показатель тонометра.

Со следующего года в планах подключить и всех больных гипертонией района.

«Все доктора уже посмотрели этот чат-бот, им эта идея тоже понравилась. Понятно, что на врачей ложится нагрузка объяснить пациенту, как пользоваться этим чат-ботом. Но каждый участковый терапевт заинтересован в том, чтобы получить как можно больше объективных и правильных данных от пациента, чтобы назначить ему грамотное лечение», – заключил Эльдар Яруллин.