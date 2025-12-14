Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Чат-бот для получения Единого читательского билета появился в мессенджере МАХ. Об этом сообщает Министерство культуры Республики Татарстан.

Отмечается, что в чат-боте Национальной электронной библиотеки Татарстана можно сгенерировать штрих-код Единого читательского билета.

«Чат-бот поможет читателям библиотек Республики Татарстан в получении библиотечных услуг таких как выдача и возврат книг, пользование компьютером в государственных и муниципальных библиотеках Республики Татарстан с помощью генерации индивидуального штрих-кода Единого читательского билета в мессенджере MAХ», – говорится в сообщении ведомства.

Новую услугу можно получить в 1505 библиотеках и их филиалах. Предполагается, что пользователями данной услуги станут более 493 тыс. пользователями.