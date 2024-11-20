Часы из парка им. Горького в Казани отправили ремонтировать в Санкт-Петербург

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Часы, установленные в казанском ЦПКиО им. М. Горького, отправили на ремонт в Санкт-Петербург.

Как сообщили в Дирекции парков и скверов города, часы перестали показывать точное время еще летом. Сперва в устройстве заменили аккумулятор и провели небольшой ремонт. Однако позже пришли к выводу, что механизму требуется более серьезное восстановление. Тогда часики решили отвести «к мастерам из Культурной столицы».

При этом, как заверили в Дирекции, до конца года часы вернут в парк Горького.