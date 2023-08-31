Casus belli против НАТО или пробелы в ПВО: что значат удары беспилотников Киева по России

Нашествию дронов в последние дни регулярно подвергается не только Москва и Московская область, но и другие регионы России

Фото: mil.ru

Нашествие украинских дронов на регионы России

По данным Росавиации, более 40 самолетов ушли на запасные аэродромы только сегодня, из-за приостановки приема бортов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. При этом казанский аэропорт сегодня принял восемь из этих рейсов.

Это – следствие нашествия дронов, которому в последние дни регулярно подвергаются не только Москва и Московская область, но и другие регионы России. В частности, сегодня в Воскресенском районе под Москвой уничтожили украинский беспилотник, следовавший в сторону столицы России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

А накануне семь российских регионов подверглись самой массированной атаке украинских БПЛА за все время проведения СВО. В Пскове были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. В Брянской области уничтожили шесть дронов ВСУ. Сбитые БПЛА выбили стекла в региональном Следственном комитете. Также террористическая атака была совершена на телебашню в Брянске. Разрушений удалось избежать.

Кроме того, единичные «прилеты» были зафиксированы в Орловской, Рязанской, Воронежской и Калужской областях. В последней удар привел к пожару в резервуаре для нефтепродуктов.

Наконец, в Севастополе также было неспокойно. Там отразили атаку БПЛА с моря. Кроме того, Минобороны РФ отчиталось об уничтожении четырех военных катеров Украины с десантниками.

Более 40 самолетов ушли на запасные аэродромы только сегодня из-за приостановки приема бортов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Агония киевского режима или пробелы в системе ПВО России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже не первый раз назвала подобные теракты ВСУ на территории России «агонией киевского режима». Позиция понятна, поскольку широко разрекламированный на Западе «контрнаступ» Владимира Зеленского к прорывам линии обороны войск РФ не приводит. И это разочаровывающий факт для заокеанских «кураторов» Украины.

«Тупая ненависть, злоба и отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии и привели к этой террористической деятельности. Других вариантов уже нет, абсолютная тупиковость», — высказалась Захарова.

Однако факт интенсификации «прилетов» киевских БПЛА вглубь территории России ставит большие вопросы перед силами ПВО вооруженных сил РФ. А именно, как уберечь российские аэродромы. Ведь атакам подвергается в том числе стратегическая авиация России. Как сообщил «Татар-информу» военный эксперт и директор музея ПВО Юрий Кнутов, происходящее говорит о нехватке систем ПВО на территории России.

«Об этом давно говорится. Надо делать рубеж противовоздушной обороны из разных комплексов вдоль границы с Украиной. Эти комплексы прикрывают друг друга, их надо располагать на горках, чтобы они дальше видели высотные цели», – заявил он.

Также эксперт призвал выстроить передовую систему аэростатов вдоль границ с Польшей, Белоруссией. Это позволит еще у самых границ России перехватывать беспилотники и крылатые ракеты.

«Дальше рубеж нужно будет тянуть по Азовскому морю», – считает Кнутов.

Происходящее говорит о нехватке систем ПВО на территории России Фото: mil.ru

700 км от Украины, 68 км – от Прибалтики: есть ли след прямого вмешательства НАТО?

Другая важная тема – в маршрутах подлета. Тот же аэродром в Пскове находится в 700 км от ближайшей точки пуска на Украине. В то же время, с территорий Латвии и Эстонии время подлета дрона к Пскову составляет минут 15 (не более 60 км).

Данная нехитрая математика породила массу пересудов в среде военных экспертов России. Чтобы избежать всякого рода домыслов, сразу отметим, что технически киевский режим мог осуществить пуск беспилотников, например, «Бобром», и со своей территории.

«Я все-таки считаю, что атака эта была совершена с территории Украины. Президент Эстонии заявил, что она к этому не причастна. Что касается Украины, в принципе оттуда это сделать возможно, учитывая, что дальность беспилотников “Бобер” где-то 900-1000 км», – заявил он.

По словам эксперта, американские спутники сделали фотографии расположения наших станций ПВО. Все это, включая технические характеристики, есть в интернете, на выставках. Поэтому западным «спонсорам» киевского режима не составило сложности простым циркулем просчитать маршрут для украинских БПЛА.

«Такая версия вполне возможна. Но есть и другая. Надо смотреть обломки, может они готовили атаку кустарными беспилотниками с территории России. Они имеют точную систему наведения и устройства оснащаются пластиковыми бомбами с наполненными шариками. Теоретически – это тоже возможно», – считает Кнутов.

В Прибалтике отрицают причастность к терактам. Уже известно, что Россия проводит свое расследование Фото: mil.ru

Может ли Россия нанести удар по военным объектам Эстонии или Литвы?

Впрочем, в самой Прибалтике на гипотетическую причастность Таллина и Риги к теракту отреагировали несколько нервно, но все же отрицанием. Так, обвинения в причастности своей страны к атаке Пскова министр обороны Латвии Инара Мурниеце назвала абсурдной выдумкой.

В Эстонии ответили с задержкой и уже спокойнее. Там заявили, что следят за ситуацией: «Осуществленная прошлой ночью атака на аэропорт Пскова была очень близко от Эстонии: по воздуху – это фактически 30 километров от эстонской границы», – отреагировал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Официальная позиция этих стран понятна. Однако уже известно, что Россия проводит свое расследование. Возникает простой вопрос, какие шаги может предпринять РФ, если следствие укажет на Эстонию или Латвию?

«Вообще это casus belli (формальный повод для объявления войны, – прим. Т-и). В таком случае, Россия может подать ноту протеста и сделать официальное заявление о том, что мы будем наносить удары по всем НАТОвским объектам, с которых будут наноситься удары по нашим территориям», – считает Юрий Кнутов.

Варианта тут два: сделать вид, что ничего не было или предпринять конкретные военные шаги. Как заявляют эксперты, эти шаги не должны быть внезапными, а только по итогам предъявления конкретных претензий. Эстония и Литва, как известно, являются членами НАТО. Но это не означает, что любой удар по их инфраструктуре автоматически приведете к войне с альянсом.

Юрий Кнутов назвал вариант, при котором Россию будет ожидать очередной «пакет» с санкциями.

«Один раз ударить только по военному объекту, где почти нет личного состава, чтоб ущерб был техническим. Я думаю, что это приведет к усилению санкций и другим мерам. Но перед этим должна быть нота, официальное заявление России. Это не должно быть внезапно, должно быть предупреждение и требование», – заявил «Татар-информу» Кнутов.