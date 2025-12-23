Частью проекта «Сказки первых» в Татарстане станут работы Петра Сперанского

«Движение первых» в Татарстане разрабатывает новые методические рекомендации и макеты для работы с образовательными организациями республики. За основу взяты эскизы Натальи Сперанской, внучки архитектора, заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного художника ТАССР Петра Сперанского. Она создала их по мотивам татарского национального орнамента в трактовке своего прадеда, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения «Движения первых».

Работы Петра Сперанского и его потомков – внучки Натальи и правнучки Анастасии Сперанских – станут частью проекта «Сказки первых». В его рамках ученики старшей и средней школы посещают пилотные детские сады Татарстана с театрализованными интерактивными кукольными постановками, персонажами которых являются герои фольклора народов Поволжья. Для одного из занятий Анастасия Сперанская отрисовала ичиги на основе эскизов прадеда. Находя пару к каждому «сапожку», малыши в 500 детских садах республики смогут познакомиться с образцами творчества народов, проживающих в Татарстане.

«Актуализация творчества Петра Сперанского как культурного археолога позволит молодежи не только потреблять, но и исследовать, открывать и самостоятельно критически оценивать культуру наших предков, расширит их представления о прошлом, сделает его живым и многоголосым. В этих орнаментах звучат десятки самобытных деревень нашей республики, поэтому обращение к ним может стать мощным инструментом формирования чувства гордости за свою малую родину, открытия в ней уникальных культурных слоев», – отметила в беседе с агентством заместитель председателя Совета регионального отделения «Движения первых» в Татарстане Лейсан Засыпкина.

Методические материалы с использованием работ Петра Сперанского и его потомков планируется разработать и для организации деятельности движения среди учеников начальной школы и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Петр Сперанский всю свою творческую жизнь заботился о том, чтобы сохранить татарское народное прикладное искусство и обратить на него внимание своих современников. Теперь его дело продолжают потомки, добавила внучка архитектора Наталья Сперанская.

«Мой дед воссоздал характерные особенности и приметы ушедших эпох. Сегодня живописные эскизы декораций и альбом «Татарский орнамент» представляют собой музейную и выставочную ценность как подлинные произведения искусства. Важно сохранить это аутентичное наследие для будущих поколений», – подчеркнула она.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.