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Частушечный батл пройдет на празднике русской культуры «Древо жизни» в Казани
19 июля в парке им. Горького пройдет праздник русской культуры «Древо жизни», сообщает телеграм-канал мэрии Казани.
Гостей ожидают частушечный батл, мастер-классы и выступления фольклорных коллективов. На площадку выйдут ансамбли «Каравон», «Не любо — не слушай», народный хор «Русская песня» и солист Казанской филармонии Дмитрий Босов.
Кроме того, участники увидят костюмы русских старожилов Казанской губернии и работы фотографов, посвященные русским праздникам Татарстана.
Юные гости смогут принять участие в квест-программе «Тайны леса» и площадке «Сказочная поляна».
Праздник стартует в 18.00. Вход свободный.
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