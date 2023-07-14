Частушечный батл пройдет на празднике русской культуры «Древо жизни» в Казани

фото: © архив «Татар-информ»

19 июля в парке им. Горького пройдет праздник русской культуры «Древо жизни», сообщает телеграм-канал мэрии Казани.

Гостей ожидают частушечный батл, мастер-классы и выступления фольклорных коллективов. На площадку выйдут ансамбли «Каравон», «Не любо — не слушай», народный хор «Русская песня» и солист Казанской филармонии Дмитрий Босов.

Кроме того, участники увидят костюмы русских старожилов Казанской губернии и работы фотографов, посвященные русским праздникам Татарстана.

Юные гости смогут принять участие в квест-программе «Тайны леса» и площадке «Сказочная поляна».

Праздник стартует в 18.00. Вход свободный.