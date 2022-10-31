Castorama меняет вывеску: вместо нее в Казани заработает «Максидом»

Уже завтра магазин Castorama заработает под брендом «Максидом». Еще в 2021 году «Максидом» выкупил российские магазины Castorama, но в Казани под новым именем гипермаркет открывается только сейчас. В «Максидоме» говорят, что торговые залы будут обновляться и переоформляться постепенно, гипермаркет не будет закрываться для посетителей.

Castorama работает в Казани последний день Фото: © Гуландам Фатхуллина / «Татар-информ»

После ребрендинга изменится и ассортимент. Кроме строительных материалов появятся бытовая техника, мебель, посуда и т.д. Эксперты отмечают, что казанский магазин Castorama не пользовался большой любовью у покупателей. Изменится ли ситуация с приходом «Максидома», разбирался «Татар-информ».

Бежать ли на распродажу?

Сегодня магазин Castorama работает в Казани последний день. Многие полки уже пусты, часть из них закрыта лентами. Однако тотальной распродажи нет, поэтому покупатели не сметают все подряд и не стоят в очередях.

«С 1 ноября 2022 года магазин Castorama будет работать под брендом ”Максидом”», – сообщили нам в компании Castorama.

В пресс-службе «Максидома» подтвердили данную информацию и сообщили, что торговые залы будут менять постепенно и что для этого магазин закрывать не будут. После ребрендинга ассортимент товаров должен расшириться.

Многие полки уже пусты, часть из них закрыта лентами Фото: © Гуландам Фатхуллина / «Татар-информ»

«Второй “Максидом” в Казани действительно запустится с 1 ноября на месте бывшего магазина Castorama. Переоформление гипермаркета будет происходить без закрытия его для покупателей – ассортимент и торговый зал будут постепенно обновляться, перестраиваясь под формат “Максидома”. В рамках ребрендинга в магазине, который станет 21-м для сети “Максидом”, появятся отделы с посудой, текстилем, мебелью и бытовой техникой», – ответили «Татар-информу» в «Максидоме».

Отметим, что некоторые указатели в магазине уже поменяли на красные – это фирменный цвет «Максидома».

Санкции ни при чем

Castorama – сеть магазинов DIY (Do Ut Yourself – «сделай сам»), которая принадлежит британской компании Kingfisher. В России ООО «Касторама Рус» заработало в 2006 году. Переговоры об открытии гипермаркета в Казани начались на инвестиционном форуме в Сочи в 2015 году. Агентство инвестиционного развития под руководством Талии Минуллиной предложило инвестору участки на Горьковском шоссе, в Зеленодольском и Лаишевском районах. Castorama решила строить магазин недалеко от казанской «Меги».

Некоторые указатели в магазине уже поменяли на красные – это фирменный цвет «Максидома» Фото: © Гуландам Фатхуллина / «Татар-информ»

Но казанскому гипермаркету не повезло. Он открылся в апреле 2018 года, и уже в ноябре компания Kingfisher, управляющая сетью магазинов Castorama, объявила о своем уходе из России, Испании и Португалии. Причиной стали общие финансовые убытки. Однако закрытие магазинов растянулось на несколько лет.

В 2021 году «Максидом» стал покупателем сети Castorama. Отдельные магазины хотели купить Leroy Merlin, «Петрович» и OBI. Но Kingfisher было выгодней продать операционный бизнес, а «Максидом» на это согласился. СМИ сообщали, что стоимость сделки составила 7,4 млрд рублей. В нее вошли 18 отдельно стоящих гипермаркетов общей площадью 225 тыс. кв. м. Казань не единственный магазин, где прошел ребрендинг. Первыми сменили имя и формат два магазина в Санкт-Петербурге. Затем ребрендинг затронул гипермаркеты в Москве, Московской области, в Самаре.

«Максидом» – российская сеть магазинов строительства, ремонта и обустройства дома и дачи. Первый гипермаркет открылся в 1997 году в Санкт-Петербурге. В Казани «Максидом» появился в 2010 году на ул. Р. Зорге. Сеть «Максидом» принадлежит семье миллиардера Александра Евневича.

Ассортимент и торговый зал будут постепенно обновляться, перестраиваясь под формат «Максидома» Фото: © Гуландам Фатхуллина / «Татар-информ»

«Для такого гипермаркета нужна более масштабная транспортная артерия»

Эксперты отмечают, что покупательский поток в Castorama был не таким большим, как, например, в «Мегастрое» или в «Леруа Мерлен». Одной из причин было не самое удачное расположение.

«Castorama проигрывала и “Мегастроям”, которые находятся на Южной трассе, и ОBI. Для такого гипермаркета нужна более масштабная транспортная артерия. Если вместо Castorama откроется “Максидом”, эта проблема не исчезнет. К тому же магазины “Максидома” будут находиться относительно недалеко друг от друга. Было бы здорово, если бы второй гипермаркет открылся, например, в Ново-Савиновском районе», – говорит гендиректор ООО «Колорит» Айрат Гайнуллин.

Гендиректор компании A-Development Мурат Ахмеров отмечает, что пока сложно сказать, изменится ли ситуация и вырастет ли спрос после смены вывески.

«”Максидом” – неплохой магазин. С открытием второго магазина сеть укрепляет позиции. Локация хорошая с точки зрения того, что там строится много нового жилья. Например, возводится ЖК “Мой ритм”. Если начнут стоить Вознесенский тракт, вокруг появится еще много новых жилых комплексов. В то же время существует высокая конкуренция. Неподалеку находятся “Мегастрои”, ОBI», – прокомментировал Ахмеров.

Фото на анонсе: © Alina Palnа, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org