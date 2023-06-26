Частое мытье рук и проверка утюга: психиатр о расстройствах, которые портят жизнь

Жители Казани с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) регулярно обращаются за помощью к психиатрам и психологам. О том, какие виды ОКР чаще всего встречаются «Татар-информу» рассказала врач-психиатр, психотерапевт и гештальт-терапевт Республиканской клинической психиатрической больницы имени В.М. Бехтерева Оксана Захарова.

«Здесь могу выделить два частых обращения. Во-первых, это многократные проверки на предотвращение опасности. То есть когда люди подолгу не могут выйти из дома, потому что перепроверяют, выключен ли утюг или газовая плита, все ли вынуто из розетки. Кто-то даже фотографирует розетки и другие электронные приборы. Это нужно для того, чтобы справиться с тревожностью, которая возникает в течение дня. Глядя на фото, человек успокаивается и убеждается в сохранности собственного жилища. Выполнение таких ритуалов отнимает очень много времени и сильно затрудняет жизнь человека. Во-вторых, это боязнь заражения, из-за которой происходит постоянное мытье рук и избегание физических контактов с различными поверхностями», – объяснила специалист.

Врач рассказала, что обсессивно-компульсивное расстройство – это психическое заболевание, которое делится на две составные части. Это обсессии, представляющие собой нежелательные, устойчивые, повторяющиеся, навязчивые мысли, идеи или образы. И компульсии, которые имеют схожие характеристики, но относятся к поведенческим действиям и реакциям.

Основной признак болезни – это навязчивость мыслей и действий.

Оксана Захарова отметила, что страх не выключить утюг или не закрыть дверь может быть у каждого и не будет являться психическим расстройством. Проявителем заболевания же будет испытываемый пациентом дискомфорт, к тому же, чем дольше человек будет проводить свои ритуалы, тем быстрее будет расти неудвлетворенность жизнью.

«Диагноз ОКР выставляет врач-психиатр и поскольку мы говорим о психическом расстройстве, то справиться с ним самостоятельно, конечно же, человек не может. К тому же, эти ритуалы и навязчивые мысли имеют свойство усложняться. Давайте представим себе человека с ОКР, который боится заболеть онкологией. Для того, чтобы справиться с этим страхом, он, скорее всего, начнет избегать контактов с какими-то предметами, которые могут его облучить, и будет постоянно обращаться к врачам с многократными проверками своего здоровья. Но по мере развития его болезни, к боязни онкологии присовокупятся другие навязчивые мысли и страхи. Например, боязнь заразиться инфекционными заболеваниями. Это не только усложнит его ритуалы, впоследствии они станут более утомительными и времязатратными», – отметила специалист.

Людям с такими симптомами необходимо обратиться к врачам-психотерапевтам и врачам-психиатрам. Специалисты назначат медикаментозное и психотерапевтическое лечение.