Частных домов в России строят меньше, но Татарстан держится в тройке лидеров

В Татарстане в первом полугодии 2026 года ввели 1,4 млн кв. м индивидуального жилья. Республика заняла третье место среди российских регионов по объему введенного ИЖС, уступив Московской и Ленинградской областям. Такие данные приводит консалтинговая компания Strategy Partners.

Всего за январь–июнь в России ввели 26,6 млн кв. м индивидуального жилья. На десять регионов-лидеров пришлось около 46% всего объема. После Татарстана в рейтинге расположились Краснодарский край (1,1 млн кв. м), Свердловская область (0,9 млн кв. м), Чечня (0,88 млн кв. м) и Дагестан (0,75 млн кв. м).

При этом в целом по стране объем ввода индивидуального жилья в первом полугодии 2026 года оказался на 29% ниже, чем годом ранее.

На фоне снижения объемов строительства меняется и структура ипотечного спроса на ИЖС. За первое полугодие банки выдали 126 млрд рублей кредитов на строительство индивидуальных домов и еще 184 млрд рублей – на покупку уже готовых объектов. Таким образом, готовые дома пользовались большим спросом, чем строительство с нуля.

Одной из причин остается высокая стоимость рыночной ипотеки: ключевая ставка на конец первого полугодия составляла 14,25%. На этом фоне спрос смещается в сторону адресных ипотечных программ и сделок за собственные средства.