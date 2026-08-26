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Экономика 26 августа 2026 18:44

Частных домов в России строят меньше, но Татарстан держится в тройке лидеров

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В Татарстане в первом полугодии 2026 года ввели 1,4 млн кв. м индивидуального жилья. Республика заняла третье место среди российских регионов по объему введенного ИЖС, уступив Московской и Ленинградской областям. Такие данные приводит консалтинговая компания Strategy Partners.

Всего за январь–июнь в России ввели 26,6 млн кв. м индивидуального жилья. На десять регионов-лидеров пришлось около 46% всего объема. После Татарстана в рейтинге расположились Краснодарский край (1,1 млн кв. м), Свердловская область (0,9 млн кв. м), Чечня (0,88 млн кв. м) и Дагестан (0,75 млн кв. м).

При этом в целом по стране объем ввода индивидуального жилья в первом полугодии 2026 года оказался на 29% ниже, чем годом ранее.

На фоне снижения объемов строительства меняется и структура ипотечного спроса на ИЖС. За первое полугодие банки выдали 126 млрд рублей кредитов на строительство индивидуальных домов и еще 184 млрд рублей – на покупку уже готовых объектов. Таким образом, готовые дома пользовались большим спросом, чем строительство с нуля.

Одной из причин остается высокая стоимость рыночной ипотеки: ключевая ставка на конец первого полугодия составляла 14,25%. На этом фоне спрос смещается в сторону адресных ипотечных программ и сделок за собственные средства.

#ижс #частный дом #аналитика #ввод жилья #ввод жилья в татарстане
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