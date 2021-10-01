Частным клиникам в России разрешили проводить бесплатную вакцинацию граждан

1 октября в России вступает в силу закон, позволяющий частным медицинским организациям, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), делать прививки из национального календаря вакцинации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что все медицинские учреждения вне зависимости от их организационно-правовой формы смогут бесплатно проводить профилактические прививки, включенные в соответствующий национальный календарь и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Обеспечивать такие организации вакцинами для проведения профилактических прививок будут федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.