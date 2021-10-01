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Ру Тат
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1 октября 2021  07:20

Частным клиникам в России разрешили проводить бесплатную вакцинацию граждан

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1 октября в России вступает в силу закон, позволяющий частным медицинским организациям, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), делать прививки из национального календаря вакцинации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что все медицинские учреждения вне зависимости от их организационно-правовой формы смогут бесплатно проводить профилактические прививки, включенные в соответствующий национальный календарь и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Обеспечивать такие организации вакцинами для проведения профилактических прививок будут федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.

#прививки #массовая вакцинация
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