Частный самолет Cessna разбился у побережья Латвии

Сегодня вечером у побережья Латвии разбился частный самолет Cessna, на перехват которого ранее были подняты истребители НАТО. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на спасательную службу Швеции.

Как следует из данных сайта FlightRadar24, зарегистрированный в Австрии самолет Cessna 551 вылетел сегодня из города Хереса на юге Испании, не указав пункта назначения.

Дважды развернувшись над Парижем и Кельном, самолет продолжил полет над Балтийским морем, пока не начал быстро терять скорость и высоту. По словам представителя шведских спасателей, Cessna «потерпела крушение к северо-западу от города Вентспилса в Латвии».

Во время пролета самолета через воздушное пространство Германии и Дании для его осмотра были направлены истребители этих стран, но не смогли установить контакт и не разглядели «никого в кабине». Неудачной оказалась и попытка перехватить Cessna взлетевшими с аэродрома Эмари в Эстонии самолетами воздушного патруля НАТО.

Сейчас к месту крушения направлены вертолет ВВС Литвы и корабли ВМС Латвии, а также следовавший из Вентспилса в шведский Норвик паром Stena Line, шведские поисково-спасательные самолет и вертолет.

По информации немецкой газеты Bild, на борту Cessna находились пилот и три пассажира: мужчина, женщина и их дочь. У самолета якобы возникли проблемы с давлением в салоне, после чего связь с ним оборвалась.