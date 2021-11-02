Частный индустриальный парк выставлен на продажу в Набережных Челнах за 888 млн рублей

Индустриальный парк «Челны» продается за 887,8 млн рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито».

Парк частный, создан по принципу green-field, его общая площадь – 37 га, из них освоены – 2. На территории расположены административное здание площадью 3 тыс. кв. метров и производственный корпус площадью 6 тыс. кв. метров.

Территория обеспечена инженерной инфраструктурой. Парк расположен рядом с трассой М7. Рядом проходят железнодорожные пути, которые можно подвести на площадку.

Продавец – компания DiGroup – напоминает, что объект входит в программу территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Его резиденты могут стать участниками ТОСЭР и получить налоговые льготы.

Индустриальный парк является членом «Ассоциации индустриальных парков России» и Российско-Германской внешнеторговой палаты, говорится в объявлении.