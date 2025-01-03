Частные дома в Татарстане за год подорожали на 8,7%

За 2024 год стоимость частных домов в Татарстане выросла на 8,7%, за последний квартал — на 6%. В конце года она превышала 8,4 млн рублей, сообщают аналитики портала «Мир квартир».

По их данным, количество предложений в течение года увеличилось почти на четверть — на 24%. Однако рынок не выглядит активным, так как покупатели, напротив, откладывают покупку жилья из-за роста цен на повседневные нужды.

По итогам четвертого квартала частные дома подорожали в 76 из 85 регионов, участвующих в исследовании. Наибольший рост отмечался в Чукотском автономном округе — +33,3%, Магаданской — +23,6% и Ленинградской областях — +13,2%. Дороже всего такая покупка обойдется в Москве — почти 30 млн рублей, за ней следуют Санкт-Петербург — 22,3 млн и Московская область — 19,2 млн. Для сравнения: в Татарстане покупка частного дома в среднем обойдется в 8,4 млн рублей — 23-е место.

Как отмечают аналитики, в 2024 году снизилась средняя площадь частных домов — 114 квадратных метров. Годом ранее размер объектов в среднем достигал 118 «квадратов».