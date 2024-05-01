Частные дома в Татарстане подорожали на 6,7% с начала года

Стоимость частных домов в Татарстане по итогам первого квартала 2024-го составила 8,2 млн рублей. Причем за январь-март текущего года эта сумма увеличилась на 6,7%, а за год – на 20,6%, следует из аналитики «Мир квартир».

Больше всего за год подорожали домовладения в республике Алтай (+58,5% за год или до 9 млн рублей), Дагестане (+35,2% или до 14,2 млн рублей), Чувашии (+33,9% или до 4,8 млн рублей), Челябинской (+31,2% или до 6 млн рублей), Кировской (+30,3% или до 5,1 млн рублей), Смоленской (+30,1% или до 5,3 млн рублей), Тамбовской (+29,5% или до 5,2 млн рублей) и Курганской (+28,4% или до 3,1 млн рублей) областях.

Также, по данным аналитиков, сильно выросли цены на частные дома в Удмуртии (+27,2% или до 5,2 млн рублей) и в Ингушетии (+27,1% или до 10,5 млн рублей).

Как рассказал гендиректор федерального портала Павел Луценко, рост цен на дачи и коттеджи пошел из-за сезонности. Причем цены могут расти и во II квартале, прогнозирует он. Что касается годового прироста, то домовладения подорожали так же, как квартиры в новостройках, и чуть больше, чем вторичное жилье, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Казани стоимость маленьких квартир выросла более чем на 4% с начала года. Причем аналитики отметили, что довольно сильно подорожали такие квартиры и в Набережных Челнах (+29,2% за год).