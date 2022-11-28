Частные дома в России оказались в полтора раза популярнее квартир

По прогнозам ВТБ, площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в России в этом году составит 60 млн кв. метров, что в полтора раза превысит объемы ввода жилья в многоквартирных домах. Общий объем строительства жилой недвижимости по итогам года превысит 100 млн кв. метров, увеличившись по сравнению с прошлым годом.



Согласно данным корпорации «Дом.РФ», за десять месяцев 2022 года в России было введено в эксплуатацию 87,8 млн кв. метров жилья, что более чем на 20% выше результата за аналогичный период 2021 года. ВТБ прогнозирует, что до конца года этот показатель превысит 100 млн кв. метров, что позволит рынку, несмотря на турбулентность в экономике, превзойти уровень 2021 года. В результате общий объем ввода недвижимости к концу года составит 100–105 млн кв. метров, что превысит результат прошлого года (92,6 млн кв. метров).



Наибольшие темпы роста наблюдаются в сегменте ИЖС. За десять месяцев объемы ввода частных домов в России составили 54,2 млн кв. метров, что на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Многоквартирное строительство достигло 33,6 млн кв. метров (рост на 6%). Поэтому, по оценке ВТБ, по итогам года сегмент ИЖС в полтора раза превысит площадь многоквартирного строительства, а доля введенных в эксплуатацию частных домов на рынке достигнет 62% против 38% у многоквартирных. В прошлом году такое соотношение составляло 54% против 46%.



«Задумываясь об улучшении жилищных условий, россияне всеё чаще делают выбор в пользу собственного дома. Такой формат проживания особенно востребован среди граждан с детьми. По данным ВЦИОМ, около 40% семей, планирующих улучшить жилищные условия в ближайшие пять лет, рассматривают покупку или строительство индивидуального дома. Прошлый год стал для рынка ИЖС переломным — впервые в истории объем частного строительства превысил многоквартирное. В этом году тренд продолжился, и разрыв между сегментами увеличивается. В России уже введено на 10% больше частного жилья, чем за весь 2021 год, который оказался для отрасли рекордным. Опережающая динамика вызвана сочетанием сразу нескольких факторов. Это и изменившиеся предпочтения россиян на фоне пандемии, и экономическая привлекательность ИЖС, а также активная поддержка сегмента государством», — прокомментировал ситуацию вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.



Он добавил, что в следующем году на развитие сегмента ИЖС будут влиять дальнейшее упрощение процесса строительства частных домов и масштабирование сервисов, позволяющих в рамках одной площадки выбрать объект и оформить ипотеку. Полноценный запуск проекта повысит прозрачность сегмента и сделает процесс возведения домов для населения максимально доступным и удобным.