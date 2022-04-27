Стало меньше осетровых видов и щуки: куда уплывают ценные виды рыб из рек Татарстана?

Ограничения на вылов рыбы из-за нереста введены в Татарстане в эти дни. За что могут наказать любителей рыбалки и как меняется видовой состав рыбы в водоемах республики, выяснила корреспондент «Татар-информа».

С 25 апреля по 5 июня рыбакам разрешено ловить рыбу с берега с использованием не более двух крючков на человека Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Что делать, если на крючок попался маленький экземпляр? Поймал – отпусти»

Комплексная оперативно-профилактическая операция «Нерест-2022» проходит с 25 апреля по 5 июня в Татарстане. В этот период запрещено промышленное рыболовство. Рыбакам разрешено ловить рыбу с берега, с использованием не более двух крючков на человека.

«По правилам рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна, в 2021 году запретные сроки для Татарстана установлены до 5 июня. На акваториях республики вводится полный запрет на промышленное рыболовство. За нарушение правил рыболовства может грозить как административная, так и уголовная ответственность», – сообщил зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

При любительском и спортивном рыболовстве запрещается применение сетей всех типов, ловушек, огнестрельного и пневматического орудия, сомовников, капканов. Также запрещено ловить рыбу способом багрения, глушения, гона и «на подсветку». В период нереста установлены разрешенные промысловые размеры на вылов рыбы. Пойманный жерех, судак и сазан не должны быть менее 40 см в длину, лещ – менее 25 см, сом – менее 90 см, щука – 32 см, раки – 10 см.

«Рыбу меньших размеров ловить нельзя, поскольку она считается маленькой. Это молодая рыба, которая может принести потомство. Что делать, если на крючок попался маленький экземпляр? Поймал – отпусти. Рыба сама восстановится в водоеме», – разъяснила начальник отдела водных биологических ресурсов Госкомитета РТ по биоресурсам Ирина Герасимова.

Кроме того, установлена суточная норма вылова рыбы. На леща, судака, щуку и сазана она составляет не более 5 кг, а на раков – не более 20 экземпляров.

«Общий вылов на одного человека в сутки должен составлять не более 5 кг. Если рыбак поймал рыбину весом 6 кг, добычу рыбы нужно остановить», – пояснила Герасимова.

В период всей операции «Нерест» рейды будут усилены Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За квартал изъято более 1,3 тыс. браконьерских орудий лова

За первый квартал этого года благодаря проведенным рейдам в Татарстане удалось предотвратить ущерб водным биологическим ресурсам на 26 млн рублей.

«Проведено 935 рейдовых мероприятий, из водоемов изъято 1,3 тыс. браконьерских орудий лова, выявлено 322 административных правонарушения, возбуждено 18 уголовных дел. Результаты показывают снижение показателей в административной практике. Существенно возросло количество возбужденных уголовных дел по линии МВД по сравнению с прошлым годом», – отметил Рамиль Шарафутдинов.

Наибольшее количество рейдов прошло в Нижнекамском районе. В отношении нарушителей составлено 83 протокола. По сравнению с прошлым годом число рейдовых мероприятий выросло в Чистопольском и Лаишевском районах.

«В следственные органы передано 10 материалов для возбуждения уголовных дел. В выявлении фактов уголовного характера на лидирующих позициях Мензелинский и Мамадышский районы. По изъятию орудий лова резко увеличил показатели Тетюшский район. Всего изъято 1,3 тыс. запрещенных орудий лова. Ущерб водным биологическим ресурсам предотвращен на 26 млн рублей», – сообщил Шарафутдинов.

В период всей операции «Нерест» рейды будут усилены. Для проведения профилактических мероприятий в каждом районе созданы межведомственные рабочие группы.

Ведется борьба с незаконной уличной торговлей, перекупщиками свежевыловленной рыбы и браконьерскими станами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На прилавках свежевыловленной рыбы быть не должно»

Какую еще работу проводят сотрудники природоохранных и правоохранительных ведомств во время нереста? Занимаются профилактикой правонарушений, борьбой с незаконной уличной торговлей, перекупщиками свежевыловленной рыбы и браконьерскими станами.

«Браконьерские станы – хозяйственные постройки, старые, заброшенные дома, которые находятся в прибрежной полосе. Браконьеры там хранят снасти, проводят рассортировку рыбы, добытой незаконным путем. По таким браконьерским объектам рейды тоже усилены», – проинформировала Ирина Герасимова.

Начиная с 2016 года в республике выявлено 84 браконьерских стана. На сегодняшний день 20 станов, по которым проходят процессуальные действия, взяты на особый контроль.

На период нереста все рыбодобытчики республики обязаны прекратить свою деятельность. Они могут реализовывать только ранее добытый товар, на прилавках свежевыловленной речной рыбы быть не должно.

«Если мы видим на прилавках свежевыловленную щуку, судака или сазана, значит, это браконьерская рыба. Браконьеры обычно реализуют незаконно добытый улов вдоль автомобильных трасс. Они встречаются на территории Рыбной Слободы и в других районах, а также в Казани. Такие места будут взяты на особый контроль», – добавила спикер Госкомитета РТ по биоресурсам.

Во время операции «Нерест» сотрудники правоохранительных органов будут усиленно мониторить соцсети на предмет реализации рыбы, пойманной браконьерами. Мера наказания зависит от размера причиненного ущерба. Если он превышает 100 тыс. рублей, то возбуждается уголовное дело. За нарушения, выявленные на особо охраняемых природных территориях или связанные с добычей «краснокнижников», ущерб рассчитывается по увеличенным таксам.

Ирина Герасимова также отметила активность татарстанцев, которые в этом году сообщают о нарушениях, связанных с браконьерством, в Госкомитет РТ по биоресурсам. Она рекомендовала жителям районов сообщать обо всех нарушениях в местные исполкомы.

Поддерживать популяцию рыбы во время нереста помогает установка искусственных нерестилищ в ходе республиканской акции «Рыбе – быть!» Фото: © «Татар-информ»

Искусственные нерестилища из елового лапника установят на Волге

Поддерживать популяцию рыбы во время нереста помогает установка искусственных нерестилищ в ходе республиканской акции «Рыбе – быть!». Механизм работы рукотворного нерестилища достаточно прост. Рыба ищет растительность – камыши и другие водные растения для метания икры. В условиях колебания уровня рек камышовые заросли остаются далеко от линии воды, их заменяют помещенные в воду связки хвойных ветвей.

«Установка искусственных нерестилищ проводится по согласованию с нашими учеными. Акция проводится тогда, когда вода набирает определенный температурный режим и рыба идет на нерест. Первой нерестится щука», – проинформировала Ирина Герасимова.

Искусственные нерестилища обычно добровольцы устанавливают на Куйбышевском водохранилище, где нестабильный уровень воды, который колеблется в зависимости от притоков и сброса.

«Водохранилище имеет нестабильный уровень, который колеблется в течение дня, недели, месяца. Нерестилища находятся постоянно на водоеме. Если трава на мелководье оголится, то искусственное нерестилище будет в воде. Особый акцент мы делаем на Куйбышевское водохранилище. Как показывает практика, Нижнекамское водохранилище не показывает особых колебаний», – добавила собеседница «Татар-информа».

Успешное прохождение нереста зависит от уровня воды. С 2019 года в республике действует межведомственная рабочая группа по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Ее последнее совещание было в марте.

«Правилами режимов работы водохранилищ установлена благоприятная отметка в пределах 53 метров по Балтийской системе. Это рекомендуемая отметка на период нереста для Куйбышевского водохранилища. На 25 апреля прогноз составляет 52,7 метра по Балтийской системе. Это благоприятный уровень воды. Предложение Татарстана по сохранению такого уровня направлено в Росводресурсы. Что будет дальше, будет видно по прогнозам и результатам, которые примет межведомственная оперативная группа Росводресурсов», – сообщила Герасимова.

Как сообщили Росводресурсы, половодье на Волге и Каме в этом году задержалось на неделю из-за погодных условий. Сейчас водохранилища Верхней Волги и Камы наполняются. Спецпопуск на Нижней Волге начался 19 апреля. Расходы на двух гидроузлах каскада будут постепенно увеличивать каждые сутки. Максимума на Куйбышевском водохранилище они достигнут 26 апреля. Завершить спецпопуск планируется к середине июня, а к концу второго квартала водохранилища Нижней Волги должны наполниться до отметок, близких к нормальному подпорному уровню.

Уровень воды на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах достаточный, но вода еще не прогрелась Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первыми нерестятся щука и окунь

Благоприятно ли в этом году складываются условия для прохождения нереста? Об этом корреспондент «Татар-информа» узнала у ученых. Как сообщил заместитель руководителя Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Юрий Северов, пока все условия складываются благоприятно.

«Самыми первыми нерестятся щука и окунь. Сейчас температура воды всего около 3 градусов, щука начинает нереститься минимум при 4 градусах. Уровень воды еще не достаточно высокий для того, чтобы она зашла на нерестилища. Процесс поднятия уровня идет, рыба ожидает. Все зависит от погодных условий. Средние многолетние сроки нереста приходятся на первую половину мая. В это время при благоприятных условиях рыба откладывает икру», – сказал он.

Спикер сообщил, что после щуки и окуня начинают нереститься более теплолюбивые виды – синец, язь, жерех, далее – лещ, густера. При высоком прогреве воды нерестятся сазан, караси, сомы и другие виды.

Подведем итог: уровень воды на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах достаточный, но вода еще не прогрелась. Обычно, по словам эксперта, массовый нерест начинается рано утром, в хорошую солнечную погоду.

На фоне роста общих объемов рыбы в реках становится все меньше наиболее ценных видов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужно внедрять искусственное воспроизводство рыбы»

Доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» КГЭУ Марина Калайда проинформировала, что главными факторами успешного прохождения нереста служат температура и скорость течения воды. Если возврата холодов не будет, то нынче все складывается хорошо для нереста, уровень воды высокий по сравнению с прошлой осенью.

«Если воду сбросят, а в это время пойдет нерест у рыб, откладывающих икру на траву прибрежной полосы, то вся икра останется. Если будут возвратные холода, то поменяется температурный фактор и нерест не состоится. В этом случае рыба, не успев отнереститься, может уйти», – добавила спикер энергоуниверситета.

Эксперт считает, что создание искусственных нерестилищ – замечательная акция, оказывающая воспитательный эффект. Но ее масштабы малы в сравнении с глобальными задачами по восстановлению и сохранению природы.

«Исторически засушливые условия повторяются каждые пять лет. В последние годы стало еще теплее. Сейчас весна холодная, а это не совсем комфортно для многих видов. Весна по температурному фактору стала растянутой, раньше нерест проходил более компактно. Температура низкая держится достаточно долго, но рыба обладает адаптационными способностями», – заметила Калайда.

Эксперт считает, что природоохранные акции в нашем регионе нужно проводить более масштабно и вообще следует уделять больше внимания искусственному воспроизводству рыбы.

«Не будет проблем с воспроизводством, если мы будем ему уделять внимание. Есть методы искусственного воспроизводства рыбы, которые нужно внедрять более активно», – подчеркнула собеседница.

Она также отметила, что на фоне роста общих объемов рыбы в реках становится все меньше наиболее ценных видов.

«Если раньше в Волге выращивали 2 тыс. тонн рыбы, то сейчас – 4 тыс. тонн. Рыбы стало в два раза больше, но стало меньше осетровых видов и щуки, которая погибает из-за температурных катаклизмов. Судака, сома и налима относительно мало. Потребность в рыбе растет быстрее, чем потенциал водоемов. Того, что вкусно, стало меньше. Такая рыба востребована, она вылавливается в первую очередь», – пояснила Марина Калайда.

Зато в наших реках много мелкой частиковой рыбы. Людям нужно не только быть потребителями, но и вкладываться в процесс сохранения рыбы, помогать природе, заключила профессор КГЭУ.