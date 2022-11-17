Частичная мобилизация коснулась 3% работников строительной отрасли в Татарстане

В Татарстане частичная мобилизация затронула около 3% работников строительной отрасли. Об этом на конференции в «Татар-информе» сказал замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев.

«Частичная мобилизация задела по составу не более 3% строительной отрасли. Это минимальный процесс, который не повлиял на строительство объектов в республике. Забирали крановщиков, монтажников, стропальщиков, но у нас работает 88 тысяч строителей. Народ, слава богу, есть, даже уже не хватает объемов работ для всех», – сказал он.

Напомним, в Татарстане на 17 ноября текущего года введено в эксплуатацию 2 млн 990 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 108,5% от плана, или 124,3% к уровню прошлого года, из них 2,1 млн квадратных метров по линии индивидуального жилья, многоквартирного – 853 тысячи.