«Частица его мощей – большая святыня»: в РТ проходит конференция о Николае Чудотворце

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Научно-общественная конференция «Традиции почитания Святителя Николая Чудотворца в России и на Ближнем Востоке» проходит сегодня в Мамадыше. На нее в Татарстан приехала представительная делегация Императорского православного палестинского общества.

Сегодня утром в храме преподобной Ксении Римляныни прошла Божественная Литургия, которую возглавил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Такая святая и светлая радость сегодня – Пасха Господня. Светлая Седмица заканчивается, но Пасха остается в жизни человека. Христос никуда не уходит. Он всегда рядом с нами. И даже когда мы испытываем в жизни очень тяжелые скорби и сложные обстоятельства, мы знаем, что Христос рядом. Это сознание не должно покидать человека никогда», – сказал Митрополит Кирилл во время литургии.

После службы, отвечая на вопросы журналистов, владыка Кирилл напомнил, что частицу мощей Святителя Николая Чудотворца из Италии несколько лет назад привез экс-глава Мамадыша, а сегодня депутат Госдумы РФ Анатолий Иванов.

«Частица мощей Святителя Николая – большая святыня для каждого человека. Конференция, которая проходит здесь сегодня, призвана пробудить интерес к тому, почему Святителя Николая так почитает наш народ», – сказал владыка Кирилл.

Накануне с гостями из Москвы встретился Председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов, возглавляющий Попечительский совет Татарстанского отделения Императорского православного палестинского общества.

Ключевыми докладчиками конференции в Мамадыше стали руководитель научной секции, член Президиума Совета МОО ИППО, советник директора Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва Сергей Житенёв и член МОО ИППО, исполнительный секретарь Редакции Православного Палестинского Сборника, старший научный сотрудник Отдела нематериального наследия Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва Андрей Соловьев.

Сегодня на конференции прозвучат доклады о русском православном паломничестве к святым местам Вселенского Православия на Ближнем Востоке, а также об истории почитания Николая Чудотворца в России и истории обретения и почитания Мамадышской чудотворной иконы Святителя Николая и принесении его святых мощей в Мамадыш.

Завтра для гостей проведут экскурсию по храмам и достопримечательностям Мамадышского района Татарстана.