«Частица души бойца СВО – цена за мирное небо»: история военнослужащего из Татарстана

Из связиста в командиры расчета противотанковой пушки

Тимуру Сафину 27 лет. В мирной жизни он работал в сфере HR, занимался поиском и рекрутментом кандидатов на вакантные позиции. В зоне специальной военной операции он – командир расчета 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 «Рапира». Его позывной – Нифас (это Сафин наоборот). Тимур пробыл на СВО 180 дней, имеет несколько медалей, два раза был ранен.

«Сейчас во мне три осколка. Один попал в челюсть. Второй – в кисть, третий – в правое колено», – рассказал Нифас.

Пришел на службу в зону специальной военной операции Нифас в качестве связиста. Правда, уже через сутки его переквалифицировали в наводчики орудия, а через месяц он стал командиром расчета.

В отряде Нифас был самым молодым – ему 27 лет. Его сослуживцам около сорока, а самому старшему – 52 года. Нифас рассказал, что после назначения на должность командира не зазнался. Авторитет среди сослуживцев завоевывал поступками и не требовал от них того, на что не способен сам.

«Мы уважали друг друга, не ссорились. Можно сказать, что мы были большой, дружной семьей», – подчеркнул Нифас.

В отряде Нифас был самым молодым – ему 27 лет. Его сослуживцам около сорока, а самому старшему – 52 года Фото: стоп-кадр видео

«У моих ровесников закончился период действия прививки патриотизмом»

По словам Нифаса, главной причиной, по которой он отправился на СВО, был патриотизм. Говорит, что не хотел, чтобы то, что происходит сейчас на Украине, случилось в нашей стране. Кроме того, признался, что всегда хотел испытать себя в реальных боевых действиях.

«Были мысли поехать, когда начался конфликт в Сирии, но в тот раз не сложилось. И вот мне подвернулась возможность отправиться воевать на Украину, и я решился», – рассказал Нифас.

Тимур продемонстрировал свою форму. На ней красуются медали «За отвагу», «За ранение» и «За взятие Соледара». Он сказал, что в мирной жизни надевал ее лишь раз – на 9 Мая. Ловил восхищенные взгляды и получал от людей слова благодарности.

«В тот момент со мной были моя жена, дочь и мама. И меня охватывала гордость, когда люди благодарили не только меня, но еще и мою семью», – смущенно улыбнулся Нифас.

Военнослужащий убежден, что многие его ровесники по какой-то причине утратили чувство любви и привязанности к нашей Родине, из-за чего стало возможным то, что сейчас происходит в зоне СВО.

«Мне кажется, что у людей моего возраста, тех, что чуть старше и немного младше меня, просто прошел период действия прививки патриотизмом. Поэтому случилось все то, что случилось», – выразил мысль Нифас.

На форме Тимура красуются медали «За отвагу», «За ранение» и «За взятие Соледара» Фото: стоп-кадр видео

«Каждый боец оставляет часть себя на СВО – это цена мирного неба над головой»

Нифас признался, что три месяца на гражданке пролетели для него незаметно, а в зоне СВО время движется совсем по-другому, медленнее.

«Я помню свой первый день. Когда мы подошли к лесополосе, над нами, буквально в 200 метрах, завис квадрокоптер, а после по нам начал работать вражеский миномет. Я лежал на земле и думал, что это конец – побыл в зоне СВО 10 минут, и сразу в «двухсотый». Но все обошлось», – вспоминает военнослужащий.

Боец считает, что каждый отбывающий на спецоперацию оставляет там частицу себя. И вклад этот имеет немалую цену. Благодаря этому вкладу здесь, в Татарстане, чистое и мирное небо, а пролетающие над головой самолеты – не вражеская авиация, а гражданские рейсы.

«Посмотрите вокруг. По дорогам колесят автомобили, люди сидят в кафе и закусочных, заходят в метро, автобусы и спокойно едут на работу или учебу. Жизнь здесь идет своим ритмом, и это здорово», – сказал Нифас.

Он убежден, что враг непременно вторгся бы на нашу территорию, если бы не началась СВО.

В зоне специальной военной операции Тимур был командиром расчета 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» Фото: стоп-кадр видео

«Местные жители встречали нас как освободителей»

Военнослужащий из Татарстана рассказал, что в зоне СВО практически непрерывно работают артиллерийские орудия.

«Штурмовики, когда мы их поддерживали, кричали нам по рации слова благодарности, что мы их спасли. Действительно, ведь так и было. Нечего там делать без артподготовки», – вспомнил Нифас.

Но менее всего бойцы ожидали услышать слова благодарности от мирных жителей, которых они время от времени встречали в зоне СВО.

«Мы очень удивлялись, я бы даже сказал – были шокированы, когда мирные жители нас встречали как освободителей, потому что украинская пропаганда работала в обратную сторону. Они нас приветствовали, даже обнимали. Женщины и дети махали нам. Добродушно нас встречали – в общем, удивительно», – улыбнулся Нифас.

«Штурмовики, когда мы их поддерживали, кричали нам по рации слова благодарности, что мы их спасли» Фото: стоп-кадр видео

«Больше всего в зоне СВО военнослужащие мечтают о шоколаде»

Нифас считает, что в зоне СВО военнослужащие делятся на два типа: многословных и молчунов. Те бойцы, что много болтают, по словам Нифаса, в боевых действиях нередко проявляют робость, тогда как молчуны – напротив, показывают себя с лучшей стороны в бою.

«Страх вообще очень растяжимое понятие. При боевом контакте почему-то все, что связано с семьей и домом, сразу забывается. Остается лишь одна цель – выжить. И именно эта цель позволила большинству из наших остаться в живых. Словно включается животный инстинкт – если не ты, то тебя», – признается татарстанский боец.

По мнению Тимура, после всего, что военнослужащий проходит в зоне СВО, к любым трудностям в мирной жизни он уже относится спокойно и понимает, что нет проблем, которые нельзя решить. А еще он признался, что больше всего бойцы на спецоперации мечтают о шоколадках.

«Независимо от того, двадцать тебе лет или пятьдесят, все любят сладкое и шоколадки. Когда мы получали гуманитарные посылки, в них входили по две плитки шоколада, крекеры и батончики. Мы радовались им как дети», – улыбнулся Тимур.

Сейчас Нифас работает в Центре «Батыр». Занимается набором граждан на контрактную службу для дальнейшей отправки их в зону СВО Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если не мы, то кто будет сражаться за Родину?»

Сейчас Нифас работает в Центре «Батыр». Занимается набором граждан на контрактную службу для дальнейшей отправки их в зону СВО. Он общается с кандидатами, рассказывает, что ожидает их на переднем крае. С какими проблемами они могут столкнуться и как их можно избежать.

«Обучаю их, делюсь опытом, советую, что взять с собой. Например, комплекс витаминов, средства от комаров и прочих насекомых. Здесь это все такие банальные вещи, но там они на вес золота», – рассказал Нифас.

Тимур отметил, что в данный момент для контрактников доступно множество самых разных должностей. Людей набирают не только в штурмовые группы. И вообще не факт, что военнослужащему придется держать в руках автомат, – на СВО любой вклад важен.

«Я с женой уже поговорил, просто поставил семью перед фактом – если придет повестка и будут мобилизовать, я туда точно поеду. Потому что если не мы, то никто этого не сделает», – поделился Нифас.

Он уверен – чем раньше наше общество объединится, соберется «в единый кулак», тем быстрее мы достигнем победы.