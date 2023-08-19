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Части россиян поднимут пенсии с 1 сентября
Нескольким категориям россиян с сентября повысят пенсию. О том, кому положена индексация, в беседе с «Праймом» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
По ее словам, увеличения выплат стоит ожидать тем, кто завершил трудовую деятельность в августе, кому в это же время присвоили повышенную группу инвалидности и кому исполнилось 80 лет в первый месяц осени.
Финогенова подчеркнула, что для третьей группы пенсия удвоится в размере: с 7567,3 до 15 134,6 рублей. Однако получить ее пенсионеры смогут не раньше октября, а если день рождения был в конце месяца — не раньше ноября.
Первой из категорий — вышедшим на пенсию в августе — стоит ожидать деньги даже спустя несколько месяцев.
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