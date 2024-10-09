Части депутатов Госсовета Татарстана могут ограничить выезд из России

Депутатам Государственного Совета Татарстана, осведомленным о сведениях особой важности либо совершенно секретной информации, могут ограничить выезд за границу. Соответствующий закон подписал Раис республики Рустам Минниханов.

«Право на выезд из Российской Федерации депутата, осведомленного в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях в связи с осуществлением депутатских полномочий, может быть временно ограничено», — отмечается в тексте.

Документ был принят Государственным Советом РТ 27 октября 2024 года. Из него следует, что решение соответствующее решение может Председатель Госсовета РТ.