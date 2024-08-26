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Часть жителей Советского района Казани на сутки останется без воды
В части Советского района Казани на 24 часа отключат воду. Меры примут для подключения водопровода по улице Сахарова, 18, объяснили в телеграм-канале МУП «Водоканал».
Водоснабжение прекратится в 9 утра 3 сентября и будет отсутствовать до 9.00 4 сентября. Оно затронет следующие адреса:
— улица Академика Сахарова, №18, 20, 32/5, 22, 22а, 22в, 24, 24а, 24а/1, 24б, 24б/1, 24в;
— улица Рашида Вагапова, №3, 9, 3а;
— улица Хайдара Бигичева, №3, 4, 5/32, 9, 10, 2а, 2а/1, 5а, 8а, 10/1.
Жители этих домов могут подать заявку на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направлять согласно поступающим обращениям.
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