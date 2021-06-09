В Приволжском районе Казани часть домов, школа и детсад останутся без воды

В пятницу,11 июня, в ряде зданий Приволжского района Казани на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение будет отключено с 9 часов утра 11 июня, а возобновят его только в 6 часов 12-го числа. Причиной временных неудобств станет «переврезка вынесенных из зоны строительства станции метро „Фучика“ участков водопроводов».

Отключение затронет дома №24, 26, 28, 30, 32 и 32а по улице Сафиуллина, дома №34, 34 корп. 1, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 38, 40 (школа №78), 42, 42а, 44, 46а (детский сад №379), 50, 50а и 50б по улице Юлиуса Фучика.

Помимо этого, возможно понижение давления воды в домах №85, 87, 89, 91 (школа №42), 93, 93а и 95 по улице Рихарда Зорге.

«МУП „Водоканал“ просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60», — уточнили в городской администрации.