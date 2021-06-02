Часть жителей Ново-Савиновского района Казани почти на сутки останется без воды

В пятницу, 4 июня, в ряде зданий Ново-Савиновского района Казани на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение будет отключено с 9 часов утра 4 июня, а возобновят его только в 6 часов 5-го числа. Причиной временных неудобств станет проведение работ по подключению водопровода многоквартирного жилого дома по улице Октябрьская.

Отключение затронет дома №1, 3, 3а, 3/1, 3/2, 4, 5, 5 корп. 1 и 2, 7, 9а, 67а, 67а, 67б, 67а корп. 1, 83, 83а, 83б и 114 по улице Воровского; №2/91, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8 (инженерный лицей), 8а, 10, 10а, 12, 12а и 12б по улице Гагарина; №91/2, 93, 93а, 95, 97, 97а, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109, 111 и 113 по улице Короленко; а также №16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 (гостиница), 38/1, 38а, 40, 42, 44, 46, 48 и 50 по улице Октябрьская.

Помимо этого, возможно понижение давления воды в домах по адресам: улица Воровского, нечетные номера домов от №9 по №15; улица Восстания, четные номера домов от №2 по №26; улица Гагарина, четные номера домов от №14 по №22 и нечетные номера домов от №59 по №81/23; улица Короленко, дома №54, 56, 56а, 58а и 58а корпус 1, а также нечетные номера домов от №81 по №89; улица Октябрьская, четные номера домов от №4 по №14/73 и нечетные номера домов от №1 по №27; проспект Ибрагимова, нечетные номера домов от №1 по №29.

«МУП „Водоканал“ просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60», — уточнили в городской администрации.