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Общество 28 декабря 2023 13:56

Часть жителей Кировского района Казани осталась без отопления из-за аварии

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Сегодня в нескольких домах Кировского района Казани отключили отопление. Причиной стала авария на сетях «Казэнерго», сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

На время проведения ремонта тепло не поступает в дома №3, 5, 7 по ул.Ферганской, а также №13, 15, 18 и 20 по ул.Красикова.

#теплоснабжение
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