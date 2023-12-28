Часть жителей Кировского района Казани осталась без отопления из-за аварии

Сегодня в нескольких домах Кировского района Казани отключили отопление. Причиной стала авария на сетях «Казэнерго», сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

На время проведения ремонта тепло не поступает в дома №3, 5, 7 по ул.Ферганской, а также №13, 15, 18 и 20 по ул.Красикова.