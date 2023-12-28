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Часть жителей Кировского района Казани осталась без отопления из-за аварии
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Сегодня в нескольких домах Кировского района Казани отключили отопление. Причиной стала авария на сетях «Казэнерго», сообщает администрация Кировского и Московского районов города.
На время проведения ремонта тепло не поступает в дома №3, 5, 7 по ул.Ферганской, а также №13, 15, 18 и 20 по ул.Красикова.
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