Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Часть жителей Кировского района Казани на сутки останется без воды
2-3 июля в ряде домов Кировского района Казани отключат воду. Водоснабжение будет отсутствовать сутки и, как ожидается, восстановится в 9.00 в среду, 3 июля, сообщает МУП «Водоканал».
Причиной отключения стали работы по переврезке переложенного водопровода по улице Маршрутной к централизованным сетям. Оно затронет ряд домов по улице 40 лет Октября, Пархоменко, Глазовской, Горьковскому шоссе, Маршрутной, Можайского, Окольной, Самарской, Светлой, Телецентра и Юбилейной. В общей сложности это 54 многоквартирных и 13 частных домов, одна больница, четыре детсада, 13 административных зданий, две гостиницы. С полным списком можно ознакомиться на сайте МУП.
В пресс-службе напомнили, что жители смогут оставить заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направлять согласно поступившим обращениям.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»