Часть жителей Кировского района Казани на сутки останется без воды

2-3 июля в ряде домов Кировского района Казани отключат воду. Водоснабжение будет отсутствовать сутки и, как ожидается, восстановится в 9.00 в среду, 3 июля, сообщает МУП «Водоканал».

Причиной отключения стали работы по переврезке переложенного водопровода по улице Маршрутной к централизованным сетям. Оно затронет ряд домов по улице 40 лет Октября, Пархоменко, Глазовской, Горьковскому шоссе, Маршрутной, Можайского, Окольной, Самарской, Светлой, Телецентра и Юбилейной. В общей сложности это 54 многоквартирных и 13 частных домов, одна больница, четыре детсада, 13 административных зданий, две гостиницы. С полным списком можно ознакомиться на сайте МУП.

В пресс-службе напомнили, что жители смогут оставить заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направлять согласно поступившим обращениям.