Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Часть жителей центральной части Зеленодольска осталась без воды из-за коммунальной аварии
Из-за коммунальной аварии жители центральной части Зеленодольска остались без воды. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации города, обвал коллектора произошел на улице Карла Маркса.
Как рассказали агентству жители города, ремонтные работы на коллекторе на улице Карла Маркса шли все лето и осень.
«Работы закончились примерно в конце октября. Закидали этот коллектор наспех, не положив нормальный асфальт. Видимо, решили оставить это до весны», – рассказывает жительница Марина.
В свою очередь в пресс-службе администрации города сообщают, что в настоящее время на месте аварии ведутся ремонтные работы, работает бригада.
Накануне жителей предупредили о возможном отключении холодного водоснабжения в западной и восточной частях Зеленодольска, в том числе в районе Мирного и Гари.
«В районе Мирного сейчас вода есть. Без воды остается центральная часть города. На данный момент продолжается поиск обрушившегося колодца и поврежденной трубы, которые находятся на глубине порядка 6 метров», – сообщили в администрации.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников