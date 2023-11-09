Часть жителей центральной части Зеленодольска осталась без воды из-за коммунальной аварии

Из-за коммунальной аварии жители центральной части Зеленодольска остались без воды. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации города, обвал коллектора произошел на улице Карла Маркса.

Как рассказали агентству жители города, ремонтные работы на коллекторе на улице Карла Маркса шли все лето и осень.

«Работы закончились примерно в конце октября. Закидали этот коллектор наспех, не положив нормальный асфальт. Видимо, решили оставить это до весны», – рассказывает жительница Марина.

Фото: © Администрация Зеленодольска

В свою очередь в пресс-службе администрации города сообщают, что в настоящее время на месте аварии ведутся ремонтные работы, работает бригада.

Накануне жителей предупредили о возможном отключении холодного водоснабжения в западной и восточной частях Зеленодольска, в том числе в районе Мирного и Гари.

«В районе Мирного сейчас вода есть. Без воды остается центральная часть города. На данный момент продолжается поиск обрушившегося колодца и поврежденной трубы, которые находятся на глубине порядка 6 метров», – сообщили в администрации.