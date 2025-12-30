Часть выписок из реестра транспортных средств станет платной с 1 января

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Условия получения сведений из государственного реестра транспортных средств поменяются с 1 января 2026 года в России. За некоторые виды выписок вводится плата, однако основной массив информации в онлайн-режиме останется бесплатным. Об этом сообщила юрист сети «Fit Service» Екатерина Лазарева, ее слова приводит РИА Новости.

Выписка подтверждает факт регистрации автомобиля и содержит ключевые данные: марку, модель, год выпуска, VIN-код, госномер и сведения из ПТС.

Через портал «Госуслуги» пользователи по-прежнему смогут безвозмездно запрашивать:

расширенную выписку по автомобилю (VIN-запрос);

сведения о владельце (как физическом, так и юридическом лице).

Согласно постановлению правительства, тарифы вводятся для следующих документов: