Часть выписок из реестра транспортных средств станет платной с 1 января
Условия получения сведений из государственного реестра транспортных средств поменяются с 1 января 2026 года в России. За некоторые виды выписок вводится плата, однако основной массив информации в онлайн-режиме останется бесплатным. Об этом сообщила юрист сети «Fit Service» Екатерина Лазарева, ее слова приводит РИА Новости.
Выписка подтверждает факт регистрации автомобиля и содержит ключевые данные: марку, модель, год выпуска, VIN-код, госномер и сведения из ПТС.
Через портал «Госуслуги» пользователи по-прежнему смогут безвозмездно запрашивать:
- расширенную выписку по автомобилю (VIN-запрос);
- сведения о владельце (как физическом, так и юридическом лице).
Согласно постановлению правительства, тарифы вводятся для следующих документов:
- электронные документы: сокращенная выписка, заказанная через «Госуслуги», обойдется в 200 рублей;
- бумажные документы: сокращенная версия будет стоить 400 рублей, расширенная – 100 рублей;
- справка о владельце (на бумаге): стоимость составит 400 рублей. Если документ объемный, начиная с шестой страницы придется доплачивать по 20 рублей за лист.