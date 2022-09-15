Получал деньги на карту тещи: В Казани судят экс-замглавы подразделения ГИБДД

В Советском суде сегодня началось слушание по делу бывшего замглавы подразделения ГИБДД Динара Хакимуллина, он обвиняется в 5 эпизодах получения взяток.

По версии следствия, Хакимуллин предлагал нарушившим ПДД водителям «бартер» – они переводят ему деньги, а он не составляет протокол за нарушения. Пятеро водителей согласились на такие условия. Бесхитростная схема принесла полицейскому 165 тыс. рублей.



Так 23 февраля 2020 года Хакимуллин в Казани остановил автомобиль Toyota Land Cruiser для проверки документов. Водитель внедорожника оказался нетрезв. Однако полицейский не стал выписывать протокол, а предложил решить вопрос на месте. За это владелец иномарки передал Хакимуллину 50 тыс. рублей.

Сегодня на судебном заседании выяснилось, что деньги Хакимуллин получал не на свою банковскую карту – «платежи» шли на счет к теще. Хоть карта и была оформлена на родственницу, она всегда находилась у полицейского.

Экс-замглавы подразделения ГИБДД Динар Хакимуллин Фото: © Шатров Дмитрий / «Татар-информ»

«Я признаю часть вины, но не больше. Считаю, что это дело надо переквалифицировать с получения взятки должностным лицом на мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения», – заявил суду Динар Хакимуллин.

Сейчас Динару Хакимуллину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. На следующем заседании планируется допрос свидетелей.