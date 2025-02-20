Часть Вахитовского района Казани снова осталась без света, что существенно сказалось на дорожной обстановке. Из-за неисправности светофоров возникли серьезные заторы на улицах Назарбаева, Павлюхина, Вишневского и Туфана Миннуллина. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Фото: «Яндекс.Карты»

Как сообщают в «Сетевой компании», на месте сейчас работает аварийная бригада.

Накануне отключение электроэнергии коснулось 11 улиц. В администрации Вахитовского и Приволжского районов тогда указали, что причиной отключений стала авария на ТЭЦ-1.