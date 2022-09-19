Часть Вахитовского района Казани почти на сутки останется без воды

Утром 21 сентября в некоторых домах Вахитовского района Казани отключат воду. В это время здесь пройдут работы на водопроводах, сообщает мэрия столицы РТ.

С 9 утра до 6.00 следующего дня воды не будет в домах по улице Тукая (71, 72, 73д, 74, 74а, 75, 75г, 77а, 77б, 80, 81/9, 82, 82 (корп.1, 2, 3), 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 88), а также в доме № 9/81 по улице Сафьян.

В «Водоканале» отметили, что при наличии заявок отправят автоцистерны к данным домам. Оставить обращение можно по номеру +7(843)231-62-60.