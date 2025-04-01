Часть Вахитовского и Приволжского районов Казани на сутки останется без воды

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Часть зданий в Вахитовском и Приволжском районах столицы Татарстана временно останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба казанского МУП «Водоканал».

Водоснабжение отключат в 9 часов утра 3 апреля, а возобновят в 9 часов утра 4 апреля. Причиной временных неудобств станут работы по подключению станции технического обслуживания на улице Газовой к централизованным сетям водоснабжения.

Отключение воды затронет шесть многоквартирных жилых домов, 43 частных дома, четыре административных здания и две гостиницы. Кроме того, слабый напор и кратковременные перебои в подаче воды возможны еще в семи многоквартирных домах, двух детских садах и двух административных зданиях.

Воды не будет по следующим адресам:

– улица Косогорная, дома №7, 9, 27, 34, 37, 40, 53, 55, 62, 74, 76 и 77а;

– улица Подгорная, дома №4 и 6;

– улица А. Хайруллина, дома №3, 5, 5/1, 5/2 и 7;

– улица Агрономическая, дома №76, 78 и 80;

– улица Аметьевская, дома №2, 3, 4, 5 и 6а;

– улица Подаметьевская, дома №41, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 77а, 83, 91, 97, 99, 101, 103, 111 и 113;

– улица Спартаковская, дома №161 и 163а;

– улица Тихогорская, дома №5, 7, 7а, 10, 15, 17, 21, 21а и 24.

Понижение давления воды ожидается по следующим адресам (ориентировочно ее не будет по второй этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения):

– улица Павлюхина, дома №91, 91/1, 99б и 99в;

– проспект Универсиады, дома №10, 12, 14 и 16;

– улица Спартаковская, дома №88а, 88б, 88б/1, 90, 90 корп. 1, 165.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.

«Приложим всевозможные усилия, чтобы завершить работы раньше указанного срока», – заверили в казанском «Водоканале».