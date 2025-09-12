Часть участников конкурса «Всей семьей на выборы» 14 сентября проголосует впервые

Несколько героев видеороликов – победителей республиканского конкурса «Всей семьей на выборы» впервые примут участие в голосовании 14 сентября на выборах Раиса Татарстана. В их числе и 18-летняя Дарьяна Матросова из Набережных Челнов.

«Буду голосовать в родном городе, пойдем на выборы всей семьей – с бабушками, дедушками, прабабушкой, которой будет 95 лет, и с моей младшей пятимесячной сестренкой. Выборы – отличная возможность проголосовать за людей, которые будут представлять мои интересы, развивать наш город, республики и страну, сделают всё для нашего народа», – заявила финалистка конкурса корреспонденту «Татар-информа».

Другой победитель конкурса, Римхан Ямалов ,из Кукмора также пойдет на выборы впервые. Юноша вырос в семье педагогов. Его родители уделяют особое внимание патриотическому воспитанию своих сыновей.

«Любой гражданин России обязан идти на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за определенного кандидата. Отдавая свой голос за кого-либо, мы выбираем будущее нашей Родины», – уверен татарстанец.

В конкурсе видеороликов ЦИК РТ «Всей семьей на выборы» принимали участие семьи из разных уголков Татарстана. В оргкомитет поступило несколько десятков семейных видеороликов, отражающих важность участия всей семьи в выборах. Победителями стали 15 семей, сегодня их наградили в Казани.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Избирательные участки будут открыты с 7.00 до 20.00.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).