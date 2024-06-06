Часть территории Нижнекамска перейдет в состав Простинского сельского поселения

Часть территории Нижнекамска, 2 212 гектаров, перейдет в состав Простинского сельского поселения. В целом границы Нижнекамского района Татарстана останутся без изменений. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 54-м заседании Госсовета РТ.

Законопроект подготовлен для размещения индустриального парка «Этилен 600» и создания особой экономической зоны в границах Нижнекамского района, включая территории Нижнекамска.

«В состав территории опережающего развития не может входить особая экономическая зона. Поэтому было принято решение отнести территорию проектируемой особой экономической зоны промышленно-производственного типа в соседнее Простинское сельское поселение», – рассказал заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников.

По его словам, проведены публичные слушания по вопросу изменения границ этих муниципальных образований, жители инициативу поддержали.

«В случае присоединения части территории Нижнекамска появится возможность создания особой экономической зоны, а земельные участки площадью 798 гектаров будут относиться к категории промышленных земель», – отметил Умников.

Предполагается, что проект позволит к 2042 году создать 4,7 тыс. рабочих мест с помощью привлечения новых резидентов. В том числе в первые пять лет появится 1,5 тыс. новых рабочих мест. Ожидается, что объем инвестиций составит 370,7 млрд рублей.