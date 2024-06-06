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Часть территории Менделеевска войдет в Татарско-Челнинское сельское поселение
Часть территории Менделеевска будет включена в состав Татарско-Челнинского сельского поселения Менделеевского района Татарстана. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на 54-м заседании Госсовета РТ.
«Необходимость изменения границ возникла в связи с планируемым созданием особой экономической зоны в Татарско-Челнинском сельском поселении», – рассказал глава Менделеевского района Радмир Беляев.
По федеральному законодательству в состав территории опережающего развития не может входить особая экономическая зона. Поэтому необходимы изменения границ ТОР «Менделеевск», созданной в городе, пояснил спикер.
По его словам, в Менделеевске и Татарско-Челнинском сельском поселении прошли публичные слушания, на которых жители поддержали инициативу об изменении границ муниципальных образований.
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